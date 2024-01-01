×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Alaturka 1995

Alaturka 1995 Şarkı Sözleri

Bülent Ersoy Alaturka 1995 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Alaturka 1995 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturka 1995 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Alaturka 1995

  • Beklerim Her Gün Bu Sahillerde Mahzun Bö

  • Aziz İstanbul

  • Saydeyledi Bu Gönlümü Bir Gözleri Ahu

  • Gönlüm Yaralı Bilmiyorum Yar Bana Ne Old

  • Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiç

  • Geçiş Taksimi Hicaz Nihavend

  • Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime

  • Nerelerde Kaldın Ey Servi Nazım

  • Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryade

  • Dönülmez Akşamın Ufkundayız

  • Allı Yemeni

  • Geçiş Taksimi Segah -Hüzzam

  • Zamanı Varki Her Bezm-im Ararsın

  • Alıverin Bağlamamı Çalayım

  • Karam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı