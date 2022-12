Bülent Ersoy

İntizar yerine , sitem yerine Ardından dualar ettiğimi bil Bir sızı bıraktın seven gönlüme Canımdan koparak gittiğini bil *** Sensiz gelir günler, hep sensiz biter Mazi duman duman gözümde tüter Her akşam güneşi bağrımda batar Her günbatışında öldüğümü bil *** Gönlümde hasretin gözümde yaşlar Meçhule yolculuk hep böyle başlar Bir haber getirmez uçuşan kuşlar Bir gün sana hasret öldüğümü bil