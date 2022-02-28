Bekleyiş Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Bekleyiş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Bekleyiş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bekleyiş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
İntizar yerine , sitem yerine
Ardından dualar ettiğimi bil
Bir sızı bıraktın seven gönlüme
Canımdan koparak gittiğini bil
***
Sensiz gelir günler, hep sensiz biter
Mazi duman duman gözümde tüter
Her akşam güneşi bağrımda batar
Her günbatışında öldüğümü bil
***
Gönlümde hasretin gözümde yaşlar
Meçhule yolculuk hep böyle başlar
Bir haber getirmez uçuşan kuşlar
Bir gün sana hasret öldüğümü bil