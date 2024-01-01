Bülent Ersoy

Belalım Şarkı Sözleri
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Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin
Prangalarca boynuma takığım sensin
Dağ gülleri gibi gibi hasret çektiğim
Her gece uyku diye yattığım sensin
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Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
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Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin
Ömrüme ömür diye kattığım sensin
Deli deli boranlarda aç denizlerde
Teninin tuzunu canım tattığım sensin
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Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
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Damga damga göğsüme vurduğum sensin
Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin
Yer nerede gök nerede ben neredeyim
Diye diye sınırlara geldiğim sensin
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Yanarım, yanarım
Tutuşur yanarım
Kavurur ateşim
Seni de beni de belalım