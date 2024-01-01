Bülent Ersoy

Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin Prangalarca boynuma takığım sensin Dağ gülleri gibi gibi hasret çektiğim Her gece uyku diye yattığım sensin ** Yanarım, yanarım Tutuşur yanarım Kavurur ateşim Seni de beni de belalım ** Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin Ömrüme ömür diye kattığım sensin Deli deli boranlarda aç denizlerde Teninin tuzunu canım tattığım sensin ** Yanarım, yanarım Tutuşur yanarım Kavurur ateşim Seni de beni de belalım ** Damga damga göğsüme vurduğum sensin Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin Yer nerede gök nerede ben neredeyim Diye diye sınırlara geldiğim sensin ** Yanarım, yanarım Tutuşur yanarım Kavurur ateşim Seni de beni de belalım