Bülent Ersoy

Kalmasın gönlümde ondan bir eser Istıraptan baksa, ne verdi bana Bütün duygularım isterse bitsin Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin *** Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var *** Yaşantım sanki ecel yanımda o varken Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin Yaşantım sanki ecel yanımda o varken Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin *** Acılar bitmez, dertler tükenmez O varken, o varken, o varken, o varken, o varken (o varken) O varken, o varken *** Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var *** Severken sevmeyi çok gördü bana Mutluluk istedim, dert verdi bana Bir gün güldür dedim, yok dedi bana Çekilsin dünyamdan çekilsin gitsin Çekilsin dünyamdan çekilsin gitsin *** Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var *** Yaşantım sanki ecel yanımda o varken Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin Yaşantım sanki ecel yanımda o varken Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin *** Acılar bitmez, dertler tükenmez O varken, o varken, o varken, o varken, o varken (o varken) O varken, o varken *** Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var Beni ağlatmaya kimin hakkı var