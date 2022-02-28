Beni Ağlatmaya Kimin Hakkı Var Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Beni Ağlatmaya Kimin Hakkı Var
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Kalmasın gönlümde ondan bir eser
Istıraptan baksa, ne verdi bana
Bütün duygularım isterse bitsin
Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin
Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin
***
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
***
Yaşantım sanki ecel yanımda o varken
Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin
Yaşantım sanki ecel yanımda o varken
Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin
***
Acılar bitmez, dertler tükenmez
O varken, o varken, o varken, o varken, o varken (o varken)
O varken, o varken
***
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
***
Severken sevmeyi çok gördü bana
Mutluluk istedim, dert verdi bana
Bir gün güldür dedim, yok dedi bana
Çekilsin dünyamdan çekilsin gitsin
Çekilsin dünyamdan çekilsin gitsin
***
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
***
Yaşantım sanki ecel yanımda o varken
Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin
Yaşantım sanki ecel yanımda o varken
Çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin
***
Acılar bitmez, dertler tükenmez
O varken, o varken, o varken, o varken, o varken (o varken)
O varken, o varken
***
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var
Beni ağlatmaya kimin hakkı var