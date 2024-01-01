Bülent Ersoy

Benim Dünya Güzellerim alkışlayan elinize bülent diyen dilinize kurban olam hepinize benim dünya güzellerim ** ağladık cefamız oldu oynadık sefamız oldu şarkılar hep şifâmız oldu benim dünya güzellerim ** adım adım izlediniz name name dinlediniz beni sizler yücelttiniz benim dünya güzellerim ** ağladık cefamız oldu oynadık sefamız oldu şarkılar hep şifâmız oldu benim dünya güzellerim

Yüzünü Göremem Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme

Ağlamasın Çocuklar Sevmek varken birbirini dünyada Öfke niye? Nefret niye? Kin niye? Yaşanacak aşk dururken her yanda Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Yaşanacak aşk dururken her yanda Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Aşkla tutsun birbirini tüm eller Zincir olsun kalpten kalbe sevgiler Mutluluğa susamışken gönüller Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Mutluluğa susamışken gönüller Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?