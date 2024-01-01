Benim Dünya Güzellerim Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Benim Dünya Güzellerim
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alkışlayan elinize
bülent diyen dilinize
kurban olam hepinize
benim dünya güzellerim
**
ağladık cefamız oldu
oynadık sefamız oldu
şarkılar hep şifâmız oldu
benim dünya güzellerim
**
adım adım izlediniz
name name dinlediniz
beni sizler yücelttiniz
benim dünya güzellerim
**
ağladık cefamız oldu
oynadık sefamız oldu
şarkılar hep şifâmız oldu
benim dünya güzellerim
-
Ayrılmak çözümse senin için
Bırak git ne olur düşünme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
***
Ayrılmak çözümse senin için
Bırak git ne olur düşünme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
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Sevmek varken birbirini dünyada
Öfke niye? Nefret niye? Kin niye?
Yaşanacak aşk dururken her yanda
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
Yaşanacak aşk dururken her yanda
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
**
Yeter artık ağlamasın çocuklar
Kardeş olsun birlik olsun insanlar
Barış varken dostluk varken canlar
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
**
Yeter artık ağlamasın çocuklar
Kardeş olsun birlik olsun insanlar
Barış varken dostluk varken canlar
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
**
Aşkla tutsun birbirini tüm eller
Zincir olsun kalpten kalbe sevgiler
Mutluluğa susamışken gönüller
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
Mutluluğa susamışken gönüller
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
**
Yeter artık ağlamasın çocuklar
Kardeş olsun birlik olsun insanlar
Barış varken dostluk varken canlar
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
**
Yeter artık ağlamasın çocuklar
Kardeş olsun birlik olsun insanlar
Barış varken dostluk varken canlar
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?
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Gözlerime yağmur bulutu ektin
Döktüğüm her damla dert olsun sana
Gözlerime yağmur bulutu ektin
Döktüğüm her damla dert olsun sana
**
Sen ki ben ağlarken gülüp de geçtin
Cehennem azabı şart olsun sana
Sen ki ben ağlarken gülüp de geçtin
Cehennem azabı şart olsun sana
**
Hazana döndürüp yazı baharı
Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı
Hazana döndürüp yazı baharı
Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı
**
İsterim aşkımın hüsran mezarı
Kurulsun önüne taht olsun sana
İsterim aşkımın hüsran mezarı
Kurulsun önüne taht olsun sana
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Terk etmiş olsan da gönül yolcunu
Ayrılık getirmez aşkın sonunu
Terk etmiş olsan da gönül yolcunu
Ayrılık getirmez aşkın sonunu
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Pişmanlık duyup da kaybet yolunu
Dönülmez gurbetler yurt olsun sana
Pişmanlık duyup da kaybet yolunu
Dönülmez gurbetler yurt olsun sana
**
Hazana döndürüp yazı baharı
Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı
Hazana döndürüp yazı baharı
Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı
**
İsterim aşkımın hüsran mezarı
Kurulsun önüne taht olsun sana
İsterim aşkımın hüsran mezarı
Kurulsun önüne taht olsun sana...
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