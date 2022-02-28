Bir Ben Bir Allah Biliyor Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Bir Ben Bir Allah Biliyor
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Sûretime aldanıp sakın yanılmayın
Yüzümün güldüğüne bakmayın
Aşktan canı yananlardanım bende
Bu yüreği taştan sanmayın
***
Sel olur gizlice içime içime süzülür gözyaşlarım
Kanar yaralarım kanar tuzu bastıkça anılar
Efkar benim öteki adım
***
Kor, kor
Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor
Zor, çok zor
Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor
Kor, kor
Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor
Zor, çok zor
Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor
***
Ben kendimi bildim bileli
Hissetmedim ayrılık acısının böylesini
Yemeden içmeden kesildim
Ağla ağla tükendim
Hasreti bitirdi beni
***
Sel olur gizlice içime içime, süzülür gözyaşlarım
Kanar yaralarım kanar tuzu bastıkça anılar
Efkar benim öteki adım
***
Kor, kor
Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor
Zor, çok zor
Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor
Kor, kor
Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor
Zor, çok zor
Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor
***
Ben kendimi bildim bileli
Hissetmedim ayrılık acısının böylesini
Yemeden içmeden kesildim
Ağla ağla tükendim
Hasreti bitirdi beni
***
Ben kendimi bildim bileli
Hissetmedim ayrılık acısının böylesini
Yemeden içmeden kesildim
Ağla ağla tükendim
Hasreti bitirdi beni
***
Aman
Aman, aman
***
Ben kendimi bildim bileli
Hissetmedim ayrılık acısının böylesini
Yemeden içmeden kesildim
Ağla ağla tükendim
Hasreti bitirdi beni
***
Ben kendimi bildim bileli
Hissetmedim ayrılık acısının böylesini
Yemeden içmeden kesildim
Ağla ağla tükendim
Hasreti bitirdi beni