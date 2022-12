Bülent Ersoy

Sûretime aldanıp sakın yanılmayın Yüzümün güldüğüne bakmayın Aşktan canı yananlardanım bende Bu yüreği taştan sanmayın *** Sel olur gizlice içime içime süzülür gözyaşlarım Kanar yaralarım kanar tuzu bastıkça anılar Efkar benim öteki adım *** Kor, kor Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor Zor, çok zor Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor Kor, kor Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor Zor, çok zor Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor *** Ben kendimi bildim bileli Hissetmedim ayrılık acısının böylesini Yemeden içmeden kesildim Ağla ağla tükendim Hasreti bitirdi beni *** Sel olur gizlice içime içime, süzülür gözyaşlarım Kanar yaralarım kanar tuzu bastıkça anılar Efkar benim öteki adım *** Kor, kor Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor Zor, çok zor Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor Kor, kor Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor Zor, çok zor Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor *** Ben kendimi bildim bileli Hissetmedim ayrılık acısının böylesini Yemeden içmeden kesildim Ağla ağla tükendim Hasreti bitirdi beni *** Ben kendimi bildim bileli Hissetmedim ayrılık acısının böylesini Yemeden içmeden kesildim Ağla ağla tükendim Hasreti bitirdi beni *** Aman Aman, aman *** Ben kendimi bildim bileli Hissetmedim ayrılık acısının böylesini Yemeden içmeden kesildim Ağla ağla tükendim Hasreti bitirdi beni *** Ben kendimi bildim bileli Hissetmedim ayrılık acısının böylesini Yemeden içmeden kesildim Ağla ağla tükendim Hasreti bitirdi beni