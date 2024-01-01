Bülent Ersoy

Hatıradır bana ayrılığımız Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok Yalanmış demek ki bağlılığımız Bir daha ümit yok, bekletilmek yok ** Hatıradır bana ayrılığımız Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok Yalanmış demek ki bağlılığımız Bir daha ümit yok, bekletilmek yok ** Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine ** Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok Bеn artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmеk yok, terkedilmek yok ** Nerede bir zaman benimle olan Neşeyi, huzuru yanımda bulan Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok ** Nerede bir zaman benimle olan Neşeyi, huzuru yanımda bulan Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok ** Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine ** Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok