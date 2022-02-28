Bülent Ersoy

Hatıradır bana ayrılığımız Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok Yalanmış demek ki bağlılığımız Bir daha ümit yok, bekletilmek yok *** Hatıradır bana ayrılığımız Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok Yalanmış demek ki bağlılığımız Bir daha ümit yok, bekletilmek yok *** Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine *** Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok *** Nerede bir zaman benimle olan Neşeyi, huzuru yanımda bulan Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok *** Nerede bir zaman benimle olan Neşeyi, huzuru yanımda bulan Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok *** Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine Kim severse, sevsin delicesine Canını aşkına verircesine *** Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok Ben artık inanmam kul sevgisine Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok