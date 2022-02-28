Bir Daha Sevmek Yok Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Bir Daha Sevmek Yok
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Hatıradır bana ayrılığımız
Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok
Yalanmış demek ki bağlılığımız
Bir daha ümit yok, bekletilmek yok
***
Hatıradır bana ayrılığımız
Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok
Yalanmış demek ki bağlılığımız
Bir daha ümit yok, bekletilmek yok
***
Kim severse, sevsin delicesine
Canını aşkına verircesine
Kim severse, sevsin delicesine
Canını aşkına verircesine
***
Ben artık inanmam kul sevgisine
Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok
Ben artık inanmam kul sevgisine
Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok
***
Nerede bir zaman benimle olan
Neşeyi, huzuru yanımda bulan
Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan
Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok
***
Nerede bir zaman benimle olan
Neşeyi, huzuru yanımda bulan
Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan
Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok
***
Kim severse, sevsin delicesine
Canını aşkına verircesine
Kim severse, sevsin delicesine
Canını aşkına verircesine
***
Ben artık inanmam kul sevgisine
Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok
Ben artık inanmam kul sevgisine
Bir daha sevmek yok, terkedilmek yok