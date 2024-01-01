Karadul Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Karadul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Karadul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karadul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
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En güzel yerinde bitti aşkımız
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
En güzel yerinde bitti aşkımız
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
Ansızın terk etti umutlar bizi
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
Ansızın terk etti umutlar bizi
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli
Kalbim paramparça, gönlüm bir deli
**
Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli
Kalbim paramparça, gönlüm bir deli
**
Nasıl diner sensiz gözümün seli
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
Nasıl diner sensiz gözümün seli
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
**
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
-
Git git git git gelme
Görmedim de derlerse nerede
Tadımı unut, yarayı kurut
Yüreğine tuz ateşine ben olmadım hiç
Ya da doğmadım hiç
Alev alev yanan ateşlerde
Bile bile kendimi yakmadım hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Kaç kaç kaç bence
Karadullar gibi olma tepemde
Zehirimi yut, yüzümü unut, nefesini tut
Ben görmedim hiç
Ya da duymadım hiç
Çok gelirim ben sana boşver
Çöller de yüzme sen hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
-
Git git git git gelme
Görmedim de derlerse nerede
Tadımı unut, yarayı kurut
Yüreğine tuz ateşine ben olmadım hiç
Ya da doğmadım hiç
Alev alev yanan ateşlerde
Bile bile kendimi yakmadım hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Kaç kaç kaç bence
Karadullar gibi olma tepemde
Zehirimi yut, yüzümü unut, nefesini tut
Ben görmedim hiç
Ya da duymadım hiç
Çok gelirim ben sana boşver
Çöller de yüzme sen hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok