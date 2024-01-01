Bülent Ersoy

İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** En güzel yerinde bitti aşkımız Bir gönül sayfası daha kapandı ** En güzel yerinde bitti aşkımız Bir gönül sayfası daha kapandı ** Ansızın terk etti umutlar bizi Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** Ansızın terk etti umutlar bizi Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli Kalbim paramparça, gönlüm bir deli ** Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli Kalbim paramparça, gönlüm bir deli ** Nasıl diner sensiz gözümün seli Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** Nasıl diner sensiz gözümün seli Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı ** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı