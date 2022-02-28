Bülent Ersoy

En güzel yerinde bitti aşkımız Bir gönül sayfası daha kapandı En güzel yerinde bitti aşkımız Bir gönül sayfası daha kapandı Ansızın terk etti umutlar bizi Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı Ansızın terk etti umutlar bizi Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı *** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı *** Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli Kalbim paramparça, gönlüm bir deli Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli Kalbim paramparça, gönlüm bir deli Nasıl diner sensiz gözümün seli Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı Nasıl diner sensiz gözümün seli Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı *** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Bir gönül sayfası daha kapandı