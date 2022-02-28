Bir Gönül Sayfası Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Bir Gönül Sayfası
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En güzel yerinde bitti aşkımız
Bir gönül sayfası daha kapandı
En güzel yerinde bitti aşkımız
Bir gönül sayfası daha kapandı
Ansızın terk etti umutlar bizi
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
Ansızın terk etti umutlar bizi
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
***
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
***
Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli
Kalbim paramparça, gönlüm bir deli
Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli
Kalbim paramparça, gönlüm bir deli
Nasıl diner sensiz gözümün seli
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
Nasıl diner sensiz gözümün seli
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
***
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Bir gönül sayfası daha kapandı