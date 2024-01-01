Biri De Bir Binide Bir Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Biri De Bir Binide Bir
Tüm Şarkıları
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Gel beraber içelim
Sonra kalkıp gidelim
Bir çılgınlık edelim
Kendimizden geçelim
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Gel beraber içelim
Sonra kalkıp gidelim
Bir çılgınlık edelim
Kendimizden geçelim
**
Biri gider, biri gelir
Yarın ne olur kim bilir
Biri de bir, bini de bir
Gel kalbime sen de gir
**
Biri gider, biri gelir
Yarın ne olur kim bilir
Biri de bir, bini de bir
Gel kalbime sen de gir
**
Gönül artık yanmasın
Her bakışa kanmasın
Giden gеri dönmüyor
Ömürler harcanmasın
**
Gönül artık yanmasın
Her bakışa kanmasın
Giden gеri dönmüyor
Ömürler harcanmasın
**
Biri gider, biri gelir
Yarın ne olur kim bilir
Biri de bir, bini de bir
Gel kalbime sen de gir
**
Biri gider, biri gelir
Yarın ne olur kim bilir
Biri de bir, bini de bir
Gel kalbime sen de gir
**
Biri gider, biri gelir
Yarın ne olur kim bilir
Biri de bir, bini de bir
Gel kalbime sen de gir