Bülent Ersoy

Gel beraber içelim Sonra kalkıp gidelim Bir çılgınlık edelim Kendimizden geçelim ** Gel beraber içelim Sonra kalkıp gidelim Bir çılgınlık edelim Kendimizden geçelim ** Biri gider, biri gelir Yarın ne olur kim bilir Biri de bir, bini de bir Gel kalbime sen de gir ** Biri gider, biri gelir Yarın ne olur kim bilir Biri de bir, bini de bir Gel kalbime sen de gir ** Gönül artık yanmasın Her bakışa kanmasın Giden gеri dönmüyor Ömürler harcanmasın ** Gönül artık yanmasın Her bakışa kanmasın Giden gеri dönmüyor Ömürler harcanmasın ** Biri gider, biri gelir Yarın ne olur kim bilir Biri de bir, bini de bir Gel kalbime sen de gir ** Biri gider, biri gelir Yarın ne olur kim bilir Biri de bir, bini de bir Gel kalbime sen de gir ** Biri gider, biri gelir Yarın ne olur kim bilir Biri de bir, bini de bir Gel kalbime sen de gir