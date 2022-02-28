Alaturka 2000 Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Alaturka 2000
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Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
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Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
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Sevmekten kim usanır,
Tadına doyum olmaz,
Hangi gönül uslanır, ah,
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz yapamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür,
İstersen ağlat beni,
Bir gecenin koynundan, ah,
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
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Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
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