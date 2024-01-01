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Canımsın Şarkı Sözleri

Bülent Ersoy Canımsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Canımsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Canımsın

  • Canımsın

  • Ah Le Yar

  • Ellerimde Çiçekler

  • Hani Bizim Sevdamız

  • Unutamazsın

  • Gel Ablana Gel

  • Götür

  • Yıkılmam

  • Al Gönlümü

  • Gel Bu Yarayı Sar

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