Bülent Ersoy

Cehennem Azabı Gözlerime yağmur bulutu ektin Döktüğüm her damla dert olsun sana Gözlerime yağmur bulutu ektin Döktüğüm her damla dert olsun sana ** Sen ki ben ağlarken gülüp de geçtin Cehennem azabı şart olsun sana Sen ki ben ağlarken gülüp de geçtin Cehennem azabı şart olsun sana ** Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı ** İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana ** Terk etmiş olsan da gönül yolcunu Ayrılık getirmez aşkın sonunu Terk etmiş olsan da gönül yolcunu Ayrılık getirmez aşkın sonunu ** Pişmanlık duyup da kaybet yolunu Dönülmez gurbetler yurt olsun sana Pişmanlık duyup da kaybet yolunu Dönülmez gurbetler yurt olsun sana ** Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı ** İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana...

Yüzünü Göremem Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme

Benim Dünya Güzellerim alkışlayan elinize bülent diyen dilinize kurban olam hepinize benim dünya güzellerim ** ağladık cefamız oldu oynadık sefamız oldu şarkılar hep şifâmız oldu benim dünya güzellerim ** adım adım izlediniz name name dinlediniz beni sizler yücelttiniz benim dünya güzellerim ** ağladık cefamız oldu oynadık sefamız oldu şarkılar hep şifâmız oldu benim dünya güzellerim