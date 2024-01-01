Bülent Ersoy

Cekınmem Şarkı Sözleri
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Alıştım dünyanın kahrına artık
Kederden çekinmem, dertten çekinmem
Alıştım dünyanın kahrına artık
Kederden çekinmem, dertten çekinmem
Gönlümün kapısı herkese açık
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Düşmandan çekinmem, dosttan çekinmem
Yanardağ misali yandım dumansız
Ateşten çekinmem, közden çekinmem
Yanardağ misali yandım dumansız
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Ateşten çekinmem, közden çekinmem
Bir ömür yaşadım alnım lekesiz
Ardımdan denecek sözden çekinmem