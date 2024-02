Bülent Ersoy

Sevmekten kim usanır, Tadına doyum olmaz, Hangi gönül uslanır, ah, Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz yapamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür, İstersen ağlat beni, Bir gecenin koynundan, ah, Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim

Dertleri zevk edindim bende neşe ne arar Bende neşe ne arar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu gönlümden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Mâziden kalan her iz beni içten yaralar Beni içten yaralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar...

Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim? Aah, ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aah, boş yere mi verdim?