Dargın Ayrılmayalım Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Dargın Ayrılmayalım
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Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Ne çıktın pencereye ne göründün ne güldün ah
Ne çıktın pencereye ne göründün ne güldün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Elimde kaldı yazık; çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil
Elimde kaldı yazık; çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil
***
Getirmiştim yine bir demet beyaz karanfil ah
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil ah
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün...