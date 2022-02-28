Bülent Ersoy

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Ne çıktın pencereye ne göründün ne güldün ah Ne çıktın pencereye ne göründün ne güldün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Yolcular arasında aradım seni bir bir Yolcular arasında aradım seni bir bir Elimde kaldı yazık; çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil Elimde kaldı yazık; çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil *** Getirmiştim yine bir demet beyaz karanfil ah Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil ah Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün...