Gel De Sevme Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Gel De Sevme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Gel De Sevme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel De Sevme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy
Gel De Sevme
-
Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor
Gelmiyor özlenen günler gelmiyor
Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor
Gelmiyor özlenen günler gelmiyor
***
Gülmüyor talihim bana gülmüyor
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Gülmüyor talihim bana gülmüyor
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Karartmış ruhumu bugünle yarın
Kara kışa döndü yazım baharım
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım
Sevinçle neşeyle nasıl dolayım
Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım
Sevinçle neşeyle nasıl dolayım
***
Derdime dermanı nasıl bulayım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Derdime dermanı nasıl bulayım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Karartmış ruhumu bugünle yarın
Kara kışa döndü yazım baharım
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
-
Dağıldım, döküldüm
Vurgun bu olsa gerek
Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk
Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli
Ben ner'de hata yaptım
Bunu kim bilebilir ki?
***
Ben bilmem
Senden ayrı uyumam geceleri
Darda kalırım da yakmam gemileri
Sen öğret bana da aşksız gülmeyi
Ben bilmem ki sensiz sevmeyi
***
Ben bilmem
Senden ayrı uyumam geceleri
Darda kalırım da yakmam gemileri
Sen öğret bana da aşksız gülmeyi
Ben bilmem ki sensiz sevmeyi
***
Dağıldım, döküldüm
Vurgun bu olsa gerek
Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk
Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli
Ben ner'de hata yaptım
Bunu kim bilebilir ki?
***
Ben bilmem
Senden ayrı uyumam geceleri
Darda kalırım da yakmam gemileri
Sen öğret bana da aşksız gülmeyi
Ben bilmem ki sensiz sevmeyi
***
Ben bilmem
Senden ayrı uyumam geceleri
Darda kalırım da yakmam gemileri
Sen öğret bana da aşksız gülmeyi
Ben bilmem ki sensiz sevmeyi
***
Ben bilmem
Senden ayrı uyumam geceleri
Darda kalırım da yakmam gemileri
Sen öğret bana da aşksız gülmeyi
Ben bilmem ki sensiz sevmeyi
-
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ah sırat köprüsü
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
***
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu kusur mu bilmiyorum
***
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpedüz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
***
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ah sırat köprüsü
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
***
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu kusur mu bilmiyorum
***
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpedüz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
***
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
-
Yapma beni böyle yalnız ortada bırakma
Duramam sensiz
Susma anlat içindeki kalan duygularla çözeriz belki
Ağla dök içindeki kini biraz rahatla iyi gelecek
Sonra bu kararsız kalbim demlenip belki yine bana dönecek
***
Hayat senin, karar senin gel dersen seninim
***
Yalnız uyunmaz, uyunmaz
Sana sarılmadan olmaz
Ne günah işledi kalbim
Bilse bi' mesele kalmaz
Yoluna güller koydum
Lafımı kaç kere yuttum
Başımı bir sana eğdim
Bunları nasıl unuttun
***
Yalnız uyunmaz, uyunmaz
Sana sarılmadan olmaz
Ne günah işledi kalbim
Bilse bi' mesele kalmaz
Yoluna güller koydum
Lafımı kaç kere yuttum
Başımı bir sana eğdim
Bunları nasıl unuttun
***
Hayat senin, karar senin gel dersen seninim
***
Yalnız uyunmaz, uyunmaz
Sana sarılmadan olmaz
Ne günah işledi kalbim
Bilse bi' mesele kalmaz
Yoluna güller koydum
Lafımı kaç kere yuttum
Başımı bir sana eğdim
Bunları nasıl unuttun
***
Yalnız uyunmaz, uyunmaz
Sana sarılmadan olmaz
Ne günah işledi kalbim
Bilse bi' mesele kalmaz
Yoluna güller koydum
Lafımı kaç kere yuttum
Başımı bir sana eğdim
Bunları nasıl unuttun