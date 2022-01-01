Bülent Ersoy

Darılmaz mıyım? Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor Gelmiyor özlenen günler gelmiyor Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor Gelmiyor özlenen günler gelmiyor *** Gülmüyor talihim bana gülmüyor Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Gülmüyor talihim bana gülmüyor Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Karartmış ruhumu bugünle yarın Kara kışa döndü yazım baharım *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım Sevinçle neşeyle nasıl dolayım Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım Sevinçle neşeyle nasıl dolayım *** Derdime dermanı nasıl bulayım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Derdime dermanı nasıl bulayım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Karartmış ruhumu bugünle yarın Kara kışa döndü yazım baharım *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım?

Ben Bilmem Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi

Sessize Aldım Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ah sırat köprüsü Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ayın karanlık yüzü *** Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum Sessize aldım dünyayı Huzur mu kusur mu bilmiyorum *** Bensiz devam et, hadi devam et Yola devam et, düpedüz ihanet Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum *** Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ah sırat köprüsü Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ayın karanlık yüzü *** Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum Sessize aldım dünyayı Huzur mu kusur mu bilmiyorum *** Bensiz devam et, hadi devam et Yola devam et, düpedüz ihanet Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum *** Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı