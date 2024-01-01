Bülent Ersoy

Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor Gelmiyor özlenen günler gelmiyor Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor Gelmiyor özlenen günler gelmiyor *** Gülmüyor talihim bana gülmüyor Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Gülmüyor talihim bana gülmüyor Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Karartmış ruhumu bugünle yarın Kara kışa döndü yazım baharım *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım Sevinçle neşeyle nasıl dolayım Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım Sevinçle neşeyle nasıl dolayım *** Derdime dermanı nasıl bulayım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Derdime dermanı nasıl bulayım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** Karartmış ruhumu bugünle yarın Kara kışa döndü yazım baharım *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kadehe sarılmaz mıyım? *** İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım Ben böyle kadere darılmaz mıyım?