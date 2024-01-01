Darılmazmıyım Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Darılmazmıyım
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Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor
Gelmiyor özlenen günler gelmiyor
Bu ıstırap çile bitmek bilmiyor
Gelmiyor özlenen günler gelmiyor
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Gülmüyor talihim bana gülmüyor
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Gülmüyor talihim bana gülmüyor
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Karartmış ruhumu bugünle yarın
Kara kışa döndü yazım baharım
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım
Sevinçle neşeyle nasıl dolayım
Mutlu ol diyorlar, nasıl olayım
Sevinçle neşeyle nasıl dolayım
***
Derdime dermanı nasıl bulayım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Derdime dermanı nasıl bulayım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
Karartmış ruhumu bugünle yarın
Kara kışa döndü yazım baharım
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?
Dost diye kadehe sarılmaz mıyım?
***
İsyanımı hoş gör, bağışla Tanrım
Ben böyle kadere darılmaz mıyım?