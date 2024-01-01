Bülent Ersoy

Dertleri Zevk Edindim Dertleri zevk edindim bende neşe ne arar Bende neşe ne arar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu gönlümden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Mâziden kalan her iz beni içten yaralar Beni içten yaralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar...

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile *** Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h çile bülbülüm Çi-l-e Allah

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır, Tadına doyum olmaz, Hangi gönül uslanır, ah, Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz yapamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür, İstersen ağlat beni, Bir gecenin koynundan, ah, Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim

Ömrümüzün Son Demi Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık

Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var, inan "Unuttum" deseydim yalan, yalan Yalan, billahi yalan ** "Unuttum" deseydim yalan, yalan Yalan, billahi yalan Hasretindir içimde hep alev, hep alev Hep alev alev yanıyor ** "Unuttum" deseydim yalan, yalan Yalan, billahi yalan, vallahi yalan