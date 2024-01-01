Bülent Ersoy

Doğduğum Topraklardan Doğduğum topraklardan Koştuğum sokaklardan Benden çok uzaklardan Bir haber bekliyorum Hasreti çekenlerden Boynunu bükenlerden ** Sevmeyi bilenlerden Bir haber bekliyorum Elveda diyenlerden Unutup gidenlerden Uykumu bölenlerden Bir haber bekliyorum Gökteki bulutlardan Postada mektuplardan Sevdiğim tüm dostlardan Bir haber bekliyorum

Aşk Yetmiyor İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter ** Aşk yetmiyor, ah Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor ** İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor