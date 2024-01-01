Bizim Hikayemiz Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Bizim Hikayemiz
-
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız
Vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
**
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle
Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
**
Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece
Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah
Ya aşk içinde harap ol
Ya şevk içinde gönül
**
Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
-
Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün
Gönlüne eş olsun dert ile hüzün
Huzura ermesin benliğin, özün
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Özleyen, arayan, soran olmasın
Acılar bitmesin, çilen dolmasın
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın
Eşinden, dostundan hep ah alasın
Cennetten kovulan tek kul olasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Özleyen, arayan, soran olmasın
Acılar bitmesin, çilen dolmasın
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
-
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Nerelere gideyim?
Kara bahtım gülmeye
Nerelere gideyim?
Kara bahtım gülmeye
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Ben ne ettim feleğe?
Verdi bana bu derdi
Ben ne ettim feleğe?
Verdi bana bu derdi
***
Yıllardır hep ağladım
Şu gönlüm güldürmedi
Yıllardır hep ağladım
Şu gönlüm güldürmedi
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye ah
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye, çile
-
Zûlmetle ayrılık bestesi yapan
Beni düşünceye salan geceler
Ufukta beliren ilk ışık ile
Beni düşünceye salan geceler
Geceler geceler âh geceler
***
Yeter yeter artık çektiğim çile
Nedâmet hissiniz gelmez mi dile
Ufukta beliren son ışık ile
Ağaran saçımı yolan geceler
-
Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
Sana yazdım beni anlatan
Aşkımla dolu bu sözlerimi
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Olmayacak bir dua mıydı bu
Allah'ım bana reva mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek
Acıyla dolu bir aşk mıydı bu
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın...
-
Hiç kimse silmiyor akan yaşımı
Dostlarım tutmuyor neden yasımı?
Hiç kimse silmiyor akan yaşımı
Dostlarım tutmuyor neden yasımı?
***
1000 misli ödedim günahlarımı
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
1000 misli ödedim günahlarımı
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
***
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
***
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
***
Sanki yabancıyım ben bu alemde
Mutluluk bir diken oldu dilimde
Sanki yabancıyım ben bu alemde
Mutluluk bir diken oldu dilimde
***
Yaralı yüreğim kaldı elimde
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Yaralı yüreğim kaldı elimde
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
***
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
***
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
-
Bu akşam gün batarken gel
Bu akşam gün batarken gel
Sakın geç kalma erken gel
Yavrum geç kalma erken gel
**
Tahammül kalmadı artık
Tahammül kalmadı artık
Sakın geç kalma erken gel
Aman geç kalma erken gel
**
Cefa etme bana mahım
Cefa etme bana mahım
Sonra tutar seni ahım
Sonra tutar seni ahım
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Üzme beni şivekarım
Üzme beni şivekarım
Sakın geç kalma erken gel
Aman geç kalma erken gel
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Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim
Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim
Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim
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Dönerim bekle beni sen deyiver dönme geri
Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim
Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim
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