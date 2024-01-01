Maazallah Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Maazallah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Maazallah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maazallah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dünya zalim bir değirmen
Geze geze öğrendim ben
Hayat okul dert öğretmen
Yaza çize öğrendim ben
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İçimdeki bu gurbet?
Kurşun gibi bu hasret?
Kalleşliği ihaneti
Bil ki senden öğrendim ben
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Günah bana günah
Günah sana günah
Günah bize günah günah
Bu dünyanın kopmuş ipi
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Belli değil sonu dibi
Acıları tesbih gibi
Çeke çeke öğrendim ben
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Doğduğum topraklardan
Koştuğum sokaklardan
Benden çok uzaklardan
Bir haber bekliyorum
Hasreti çekenlerden
Boynunu bükenlerden
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Sevmeyi bilenlerden
Bir haber bekliyorum
Elveda diyenlerden
Unutup gidenlerden
Uykumu bölenlerden
Bir haber bekliyorum
Gökteki bulutlardan
Postada mektuplardan
Sevdiğim tüm dostlardan
Bir haber bekliyorum
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İlk gecenin aşk kokusu dağıldı
Yüreğim bu gece senden geçiyor
Oysa sende sönecek sanırdım
Güneşin tutulmaz yedi renk alevi
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Ne yazık yanıldım
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
**
Aşk yetmiyor, ah
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor
**
İlk gecenin aşk kokusu dağıldı
Yüreğim bu gece senden geçiyor
Oysa sende sönecek sanırdım
Güneşin tutulmaz yedi renk alevi
**
Ne yazık yanıldım
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
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Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor
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