Bülent Ersoy

Dünya Zalim Dünya zalim bir değirmen Geze geze öğrendim ben Hayat okul dert öğretmen Yaza çize öğrendim ben ** İçimdeki bu gurbet? Kurşun gibi bu hasret? Kalleşliği ihaneti Bil ki senden öğrendim ben ** Günah bana günah Günah sana günah Günah bize günah günah Bu dünyanın kopmuş ipi ** Belli değil sonu dibi Acıları tesbih gibi Çeke çeke öğrendim ben

Doğduğum Topraklardan Doğduğum topraklardan Koştuğum sokaklardan Benden çok uzaklardan Bir haber bekliyorum Hasreti çekenlerden Boynunu bükenlerden ** Sevmeyi bilenlerden Bir haber bekliyorum Elveda diyenlerden Unutup gidenlerden Uykumu bölenlerden Bir haber bekliyorum Gökteki bulutlardan Postada mektuplardan Sevdiğim tüm dostlardan Bir haber bekliyorum