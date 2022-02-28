Düşkünüm Sana Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Düşkünüm Sana
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Ömrümü koyduğum kumar gibisin
Öylesine tutkun, düşkünüm sana
Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil
Kaderimden, kaderimden, kaderimden vurgun, düşkünüm sana
Düşkünüm sana
***
Ömrümü koyduğum kumar gibisin
Öylesine tutkun, düşkünüm sana
Ömrümü koyduğum kumar gibisin
Öylesine tutkun, düşkünüm sana
***
Unutmak, vazgeçmek elimde değil
Kaderimden vurgun, düşkünüm sana
Düşkünüm sana
***
Sensiz geçen güne düşman gibiyim
Seninle bahtiyar, sensiz deliyim
Sensiz geçen güne düşman gibiyim
Seninle bahtiyar, sensiz deliyim
***
İzin ver, ömrümü sana vereyim
Öylesine sevdim, tutkunum sana, düşkünüm sana
***
Tuttuğum yollardan döndürme beni
Aşkınla yansam da, söndürme beni
Tuttuğum yollardan döndürme beni
Aşkınla yansam da, söndürme beni
***
İstersen, hep ağlat güldürme beni
Vazgeçemem senden, düşkünüm sana, düşkünüm sana
***
Sensiz geçen güne düşman gibiyim
Seninle bahtiyar, sensiz deliyim
Sensiz geçen güne düşman gibiyim
Seninle bahtiyar, sensiz deliyim
***
İzin ver, ömrümü sana vereyim
Öylesine sevdim, düşkünüm sana, düşkünüm sana
Düşkünüm sana, düşkünüm sana
Düşkünüm