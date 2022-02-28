Canımsın Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Canımsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Canımsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim, yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim, yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
-
Sana olan duyguları bir bilebilsen, anlayabilsen, belki severdin
İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlatabilsem, belki benimdin
Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan
***
Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar
Geceler kara zindan ah le yar yar
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
(Ah le yar yar)
***
Yine başımda sevdan
(Ah le yar yar)
Geceler kara zindan
(Ah le yar yar)
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
(Ooof ooof ooof be kara gözlüm, off off)
***
Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi
Bir silah gibi
Cehennem gibi
Söylenmemiş türkümdün sen unutmam seni
Unutmam seni, unutamam ki
***
Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan
***
Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar
Geceler kara zindan ah le yar yar
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
(Ah le yar yar)
***
Yine başımda sevdan
(Ah le yar yar)
Geceler kara zindan
(Ah le yar yar)
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
-
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah'ım
***
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah'ım
***
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
(Hani bizim sevdamız) devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Ayrılığın adını anmazdım
Ruyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım
***
Ayrılığın adını anmazdım
Ruyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım
***
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
(Hani bizim sevdamız) devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Oof, of öyle sevdim öyle yandım ki şahidim Allah'ım
Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi
Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi
Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm
Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende, finalinle övün
***
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Böyle miydi andımız
Neler oldu bize böyle be gece gözlüm
Neden esti bu son rüzgar üstümüze
Ses ver, ses ver n'olur ses ver
-
Karanlık çökünce sokağınıza,
Köşede ben varım, unutmazsın.
Karanlık çökünce sokağınıza,
Köşede ben varım, unutmazsın.
***
O mutlu günler hep gelir aklına,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Ah edip adını her anışımda,
Bir aşık misali her yanışımda,
Ah edip adını her anışımda,
Bir aşık misali her yanışımda,
***
Bir hayal olurum yanıbaşında,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
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