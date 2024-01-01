Bülent Ersoy

Eski Dostlar-Bilemezsin ki Unutulmuş birer birer Eski dostlar eski dostlar Ne bir selam ne bir haber Eski dostlar eski dostlar ** Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar eski dostlar ** Unutulmuş isimlerde Bilinmez ki nasıl nerede ** Şimdi yalnız resimlerde Eski dostlar eski dostlar ** Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar eski dostlar ** Seni nasıl sevdim bunu bil ki Kalbimdesin ama bilemezsin ki Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce Ağlamak nasibim gülemezsin ki ** Aşkımı gizledim Bunu sana söylemek istesem dinlemezsin ki Mahşerde buluşmak nasipse bana Ölmek istesen de ölemezsin ki

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile *** Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h çile bülbülüm Çi-l-e Allah

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır, Tadına doyum olmaz, Hangi gönül uslanır, ah, Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz yapamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür, İstersen ağlat beni, Bir gecenin koynundan, ah, Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim

Ömrümüzün Son Demi Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık

Dertleri Zevk Edindim Dertleri zevk edindim bende neşe ne arar Bende neşe ne arar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu gönlümden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Mâziden kalan her iz beni içten yaralar Beni içten yaralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar...