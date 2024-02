Karadı Şu bahtım kara Sözüm kar etmiyor yara Yaktın yaktın yüreğimi ara eyvah eyvah ** kendim ettim kendim buldum kendim ettim kendim buldum gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey… ** kendim ettim kendim buldum kendim ettim kendim buldum gül gibi sarardım soldum ** eyvah eyvah eyvah of anam off of.. ** bilmez bu halimden bilmez akar gözyaşlarım değmez bir kere yüzüme gülmez eyvah eyvah eyvah ey.. ** kendim ettim kendim buldum kendim ettim kendim buldum gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey..