Bülent Ersoy

Gel Bu Yarayı Sar Gel tabip sar bu yarayı Sinemde tutuşur narı Zalim gurbet elin kahrı Gün olur da biter bir gün Biter bir gün biter bir gün Gün olur da biter bir gün Elim yare yeter bir gün Bülbül öter gonca güle ** Gözüm yaşı döndü sele Azrail gelmese bile Can canandan geçer bir gün ** Geçer bir gün geçer bir gün Gün olur da geçer bir gün Elim yare yeter bir gün Geçti bahar geldi güzün ** İçerimde yanar közün Erişilmez güzelliğin Gün olur da geçer bir gün ** Biter bir gün biter bir gün Gün olur da biter bir gün Elim yarе yeter bir gün

Ah Le Yar Sana olan duyguları bir bilebilsen, anlayabilsen, belki severdin İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlatabilsem, belki benimdin Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan *** Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar Geceler kara zindan ah le yar yar Bir parçacık canım kaldı onu da sen al (Ah le yar yar) *** Yine başımda sevdan (Ah le yar yar) Geceler kara zindan (Ah le yar yar) Bir parçacık canım kaldı onu da sen al (Ooof ooof ooof be kara gözlüm, off off) *** Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi Bir silah gibi Cehennem gibi Söylenmemiş türkümdün sen unutmam seni Unutmam seni, unutamam ki *** Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan *** Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar Geceler kara zindan ah le yar yar Bir parçacık canım kaldı onu da sen al (Ah le yar yar) *** Yine başımda sevdan (Ah le yar yar) Geceler kara zindan (Ah le yar yar) Bir parçacık canım kaldı onu da sen al

Ellerimde Çiçekler Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma

Hani Bizim Sevdamız Böylesine acıyı tatmadım Yokluğu çok zor alışamadım Onsuz yaşamayı başaramadım Al benim de canımı Allah'ım *** Böylesine acıyı tatmadım Yokluğu çok zor alışamadım Onsuz yaşamayı başaramadım Al benim de canımı Allah'ım *** Hani bizim sevdamız devirirdi dağları Hani bizim sevdamız eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** (Hani bizim sevdamız) devirirdi dağları (Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** Ayrılığın adını anmazdım Ruyamda görsem de inanamazdım Benden çok sevene gitse yanmazdım Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım *** Ayrılığın adını anmazdım Ruyamda görsem de inanamazdım Benden çok sevene gitse yanmazdım Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım *** Hani bizim sevdamız devirirdi dağları Hani bizim sevdamız eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** (Hani bizim sevdamız) devirirdi dağları (Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** Oof, of öyle sevdim öyle yandım ki şahidim Allah'ım Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende, finalinle övün *** Hani bizim sevdamız devirirdi dağları Hani bizim sevdamız eritirdi buzları Böyle miydi andımız Neler oldu bize böyle be gece gözlüm Neden esti bu son rüzgar üstümüze Ses ver, ses ver n'olur ses ver

Unutamazsın Karanlık çökünce sokağınıza, Köşede ben varım, unutmazsın. Karanlık çökünce sokağınıza, Köşede ben varım, unutmazsın. *** O mutlu günler hep gelir aklına, Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Ah edip adını her anışımda, Bir aşık misali her yanışımda, Ah edip adını her anışımda, Bir aşık misali her yanışımda, *** Bir hayal olurum yanıbaşında, Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın.

Canımsın Bir yel esiyor of senden oyanı Sesin geliyor of yüreğim yandı Gözlerim doldu ah ayrı kalalı Güllerim soldu ah hasret kalalı ** Yüzün gözümün önünden gitmiyor İnan ayrılık eziyet diyor ** Geri dön gel diyor Adresim belli ** Sen gel ben öleyim Kahrını çekeyim Bu ayrılık olması canımsın Yüzünü göreyim Biraz da seveyim Sana muhtacım yar

Gel Ablana Gel Gel gel gel ablana gel Gel gel gel ablana gel Dün geceki odama bir çapkın geldi Pek güzel seven gönül onu da sevdi ** Gezdik sevdi zevk etti gönül Nedir bu çektiğim gönül elinden Gel gel gel ablana gel Gel gel kucağıma gel ** Gel gel gel ablana gel Gel gel kollarıma gel Onu da yar deyip sineye bastık Bar gazino dolaşıp keyifler çattık ** İçtik seviştik aleme daldık Nedir bu çektiğim gönül elinden Gel gel ah yatağıma gel Gel gel yatağıma gel ** Gel gel gel ablana gel Gel gel gel ablana gel Gel hadi gel yatağıma gel