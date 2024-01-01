Bülent Ersoy

-
Gel tabip sar bu yarayı
Sinemde tutuşur narı
Zalim gurbet elin kahrı
Gün olur da biter bir gün
Biter bir gün biter bir gün
Gün olur da biter bir gün
Elim yare yeter bir gün
Bülbül öter gonca güle
**
Gözüm yaşı döndü sele
Azrail gelmese bile
Can canandan geçer bir gün
**
Geçer bir gün geçer bir gün
Gün olur da geçer bir gün
Elim yare yeter bir gün
Geçti bahar geldi güzün
**
İçerimde yanar közün
Erişilmez güzelliğin
Gün olur da geçer bir gün
**
Biter bir gün biter bir gün
Gün olur da biter bir gün
Elim yarе yeter bir gün
-
Sana olan duyguları bir bilebilsen, anlayabilsen, belki severdin
İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlatabilsem, belki benimdin
Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan
***
Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar
Geceler kara zindan ah le yar yar
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
(Ah le yar yar)
***
Yine başımda sevdan
(Ah le yar yar)
Geceler kara zindan
(Ah le yar yar)
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
(Ooof ooof ooof be kara gözlüm, off off)
***
Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi
Bir silah gibi
Cehennem gibi
Söylenmemiş türkümdün sen unutmam seni
Unutmam seni, unutamam ki
***
Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan
***
Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar
Geceler kara zindan ah le yar yar
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
(Ah le yar yar)
***
Yine başımda sevdan
(Ah le yar yar)
Geceler kara zindan
(Ah le yar yar)
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
-
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim, yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim, yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler
Kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
***
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
-
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah'ım
***
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah'ım
***
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
(Hani bizim sevdamız) devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Ayrılığın adını anmazdım
Ruyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım
***
Ayrılığın adını anmazdım
Ruyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım
***
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
(Hani bizim sevdamız) devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Oof, of öyle sevdim öyle yandım ki şahidim Allah'ım
Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi
Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi
Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm
Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende, finalinle övün
***
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Böyle miydi andımız
Neler oldu bize böyle be gece gözlüm
Neden esti bu son rüzgar üstümüze
Ses ver, ses ver n'olur ses ver
-
Karanlık çökünce sokağınıza,
Köşede ben varım, unutmazsın.
Karanlık çökünce sokağınıza,
Köşede ben varım, unutmazsın.
***
O mutlu günler hep gelir aklına,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Ah edip adını her anışımda,
Bir aşık misali her yanışımda,
Ah edip adını her anışımda,
Bir aşık misali her yanışımda,
***
Bir hayal olurum yanıbaşında,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
***
Mektupları yırtıp attın diyelim,
Resimleri yırtıp yaktın diyelim,
Bir mazi var onu nasıl silelim,
Sen beni ömrünce unutamazsın.
-
Bir yel esiyor of senden oyanı
Sesin geliyor of yüreğim yandı
Gözlerim doldu ah ayrı kalalı
Güllerim soldu ah hasret kalalı
**
Yüzün gözümün önünden gitmiyor
İnan ayrılık eziyet diyor
**
Geri dön gel diyor
Adresim belli
**
Sen gel ben öleyim
Kahrını çekeyim
Bu ayrılık olması canımsın
Yüzünü göreyim
Biraz da seveyim
Sana muhtacım yar
-
Gel gel gel ablana gel
Gel gel gel ablana gel
Dün geceki odama bir çapkın geldi
Pek güzel seven gönül onu da sevdi
**
Gezdik sevdi zevk etti gönül
Nedir bu çektiğim gönül elinden
Gel gel gel ablana gel
Gel gel kucağıma gel
**
Gel gel gel ablana gel
Gel gel kollarıma gel
Onu da yar deyip sineye bastık
Bar gazino dolaşıp keyifler çattık
**
İçtik seviştik aleme daldık
Nedir bu çektiğim gönül elinden
Gel gel ah yatağıma gel
Gel gel yatağıma gel
**
Gel gel gel ablana gel
Gel gel gel ablana gel
Gel hadi gel yatağıma gel
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Ayrılmadan evvel güzel sevgilim
Bütün ızdırabı hep bana yükle
Ne diyecektim, tutuldu dilim
Al gönlümü diyar , diyar sürükle
**
İster kaldırıp at solmuş gül gibi
İster sen de davran bana el gibi
Kökünden koparıp götür sel gibi
Al gönlümü diyar diyar sürükle
**
Elveda deyince şaşırdım birden
Kalbim kopacaktı sanki yerinden
Armağan olsun sana içimden
Al gönlümü diyar diyar sürükle
Al gönlümü diyar diyar sürükle