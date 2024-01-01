Bülent Ersoy

Ne çabuk tükendi olduğun günler Yine mi hasretler yaşayacağım Ne çabuk tükendi olduğun günler Yine mi hasretler yaşayacağım ** Dün gelmiş gibisin doymadım sana Ne olur sevgilim bir gün daha kal Dün gelmiş gibisin doymadım sana Ne olur sevgilim bir gün daha kal ** Gitme, gitme, gitme ne olursun Gitme, gitme benim olursun Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin ** Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal ** Gitme, gitme, gitme ne olursun Gitme, gitme benim olursun Son hatıran olsun ne olur bu gece Ömrümce bu günü hatırlayayım ** Son hatıran olsun ne olur bu gece Ömrümce bu günü hatırlayayım Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni Ne olur sevgilim bir gün daha kal ** Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni Ne olur sevgilim bir gün daha kal Gitme, gitme, gitme ne olursun Gitme, gitme benim olursun ** Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal ** Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal Gitme, gitme, gitme ne olursun Gitme, gitme, gitme ne olursun gitme