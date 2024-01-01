Gitme Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Gitme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Gitme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gitme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretler yaşayacağım
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretler yaşayacağım
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Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
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Gitme, gitme, gitme ne olursun
Gitme, gitme benim olursun
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
**
Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
**
Gitme, gitme, gitme ne olursun
Gitme, gitme benim olursun
Son hatıran olsun ne olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
**
Son hatıran olsun ne olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
**
Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Gitme, gitme, gitme ne olursun
Gitme, gitme benim olursun
**
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
**
Aşkınla ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Gitme, gitme, gitme ne olursun
Gitme, gitme, gitme ne olursun gitme