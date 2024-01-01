Gördü Gözlerim Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Gördü Gözlerim
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Gördü gözlerim
Gördü gözlerim
Bir gerçeği gözlerinde, gördü gözlerim
Bir heves değil, bir arzu değil
Sevgilin budur senin, sev dedi gözlerim
Seni yıllardır bekliyordum
Bir sevgilim yok, yok diyordum
Hasretin yokluktan zehrolmuştu
Dünyadan bir zevk almıyordum
**
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Ömrümce aradım seni, yaşla dolmasın gözlerim
Her arzunun ötesinde rüya gibi hep sen vardın
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
Hasretim sendin, tek çaremdin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim
Aşkımsın benim
**
Bıktı artık gönlüm gamdan, kederden
Ayrılık isteme sakın ne olur benden
Şu benim bahtımı bilemezsin sen
Yerden yere vurdu beni ne gelir elden
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Ömrümce aradım seni, yaşla dolmasın gözlerim
Her arzunun ötesinde rüya gibi hep sen vardın
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
Hasretim sendin, tek çaremdin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim
Aşkımsın benim
Aşkımsın benim