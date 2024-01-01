Bülent Ersoy

Gördü gözlerim Gördü gözlerim Bir gerçeği gözlerinde, gördü gözlerim Bir heves değil, bir arzu değil Sevgilin budur senin, sev dedi gözlerim Seni yıllardır bekliyordum Bir sevgilim yok, yok diyordum Hasretin yokluktan zehrolmuştu Dünyadan bir zevk almıyordum ** Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim Ömrümce aradım seni, yaşla dolmasın gözlerim Her arzunun ötesinde rüya gibi hep sen vardın Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim Hasretim sendin, tek çaremdin Yıllardır beklediğim aşkımsın benim Aşkımsın benim ** Bıktı artık gönlüm gamdan, kederden Ayrılık isteme sakın ne olur benden Şu benim bahtımı bilemezsin sen Yerden yere vurdu beni ne gelir elden Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim Ömrümce aradım seni, yaşla dolmasın gözlerim Her arzunun ötesinde rüya gibi hep sen vardın Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim Hasretim sendin, tek çaremdin Yıllardır beklediğim aşkımsın benim Aşkımsın benim Aşkımsın benim