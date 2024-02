Bülent Ersoy

Ey Kız Balık mı aldın da yoksa Kocamı aldın Kör miydi Gözlerin oh oh mini Kız Onu Gecemi aldın Kalkan Balığına bakın Usta Keseri gibi Arkası kamburlaştı oh oh Azize Eşek sevmeli gibi Balıklarım tazedir da alıp yiyip doysana Bir Kilodan n'olur oh oh Bey Amca 3-5 Kilo alsana Lüferlerimi yiyen Su içer kana kana Ben satıyorum diye oh oh Teyzecim Ne kızıyorsun bana Hamsi Kurban o Göze ne bakarsın Denize Atarlar sana Olta oh oh güzel Kız Alırlar seni Yüze