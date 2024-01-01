Bülent Ersoy

Götür Senden iyisi mi var ki dünyada Ne gamın var ne kederin vallaha Haydi kollarını kaldır havaya Boşver ** Döktür döktür Döktür döktür Garajında tırları Sayılır hatırları Her akşam çıtırları götür ** Her yerde büroları Satın almış buraları Dolarları euroları Götür evladım götür ** Herkes senin kadar şanslı olamaz Olsa bile adamını bulamaz Garibin hakkını kimse aramaz Boşver ** Götür götür Götür götür Sana verdik oyumuzu Ağlattın sen soyumuzu ** Yaktın yine çıramızı, götür Yak ceketi, kır masayı Boşver fakir fukarayı Naş ettiğin lavanları götür ** Aman evlâdım, haysiyetli evlâdım Götür çocuğum Ananın ak sütü gibi helâl olsun evladım Götür ** Aman bir recalim var Her kime Duvarda bir böcek Sandım beni yiyecek Bizler çalışacağız E bu kurnazlar da götürecek, Allaaah

Açelya Pembe, yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Sabahleyin, alaca karanlık Uyan artık doğan güne karşı Okşayınca yüzünü usulca Gençlik resmin düşmüştü aklıma O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Denizin dibinde karanlıklar gibisin Işığın içinde saklıdır, bilmezsin Hayat artık sensiz akıp gidiyor Senden habersiz, sessiz *** Pembe yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır, koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta

Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yanyana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar *** Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar