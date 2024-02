Bülent Ersoy

Senden iyisi mi var ki dünyada Ne gamın var ne kederin vallaha Haydi kollarını kaldır havaya Boşver ** Döktür döktür Döktür döktür Garajında tırları Sayılır hatırları Her akşam çıtırları götür ** Her yerde büroları Satın almış buraları Dolarları euroları Götür evladım götür ** Herkes senin kadar şanslı olamaz Olsa bile adamını bulamaz Garibin hakkını kimse aramaz Boşver ** Götür götür Götür götür Sana verdik oyumuzu Ağlattın sen soyumuzu ** Yaktın yine çıramızı, götür Yak ceketi, kır masayı Boşver fakir fukarayı Naş ettiğin lavanları götür ** Aman evlâdım, haysiyetli evlâdım Götür çocuğum Ananın ak sütü gibi helâl olsun evladım Götür ** Aman bir recalim var Her kime Duvarda bir böcek Sandım beni yiyecek Bizler çalışacağız E bu kurnazlar da götürecek, Allaaah