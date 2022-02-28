Bülent Ersoy

Gözyaşımda saklısın Ağlayamam ben Düşeceksin sanırım kirpiklerimden *** Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen *** Git mutlu olacaksan Beni düşünme Sen iyi bak kendine Beni dert etme *** Önce bir dur düşün bir bak halime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen *** Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz Belki yine yaşarım sevgisiz sensiz *** Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen *** Git mutlu olacaksan Beni düşünme Sen iyi bak kendine Beni dert etme *** Önce bir dur düşün bir bak halime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen