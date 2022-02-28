Gözyaşımda Saklısın Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Gözyaşımda Saklısın
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Gözyaşımda saklısın
Ağlayamam ben
Düşeceksin sanırım kirpiklerimden
***
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Git mutlu olacaksan
Beni düşünme
Sen iyi bak kendine
Beni dert etme
***
Önce bir dur düşün bir bak halime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz
Belki yine yaşarım sevgisiz sensiz
***
Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Git mutlu olacaksan
Beni düşünme
Sen iyi bak kendine
Beni dert etme
***
Önce bir dur düşün bir bak halime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen