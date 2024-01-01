Hani Bizim Sevdamız(assolist) Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Hani Bizim Sevdamız(assolist)
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Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah'ım
**
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah'ım
**
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
**
devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
Ayrılığın adını anmazdım
**
Rüyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım
Ayrılığın adını anmazdım
**
Rüyam da görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
**
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
devirirdi dağları
**
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
Oof, of öyle sevdim öyle yandım ki şahidim Allah'ım
Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi
**
Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi
Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm
Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende, finalinle övün
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
**
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Böyle miydi andımız
Neler oldu bize böyle be gece gözlüm
Neden esti bu son rüzgar üstümüze
Ses ver, ses ver n'olur ses ver