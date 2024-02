Bülent Ersoy

Böylesine acıyı tatmadım Yokluğu çok zor alışamadım Onsuz yaşamayı başaramadım Al benim de canımı Allah'ım ** Böylesine acıyı tatmadım Yokluğu çok zor alışamadım Onsuz yaşamayı başaramadım Al benim de canımı Allah'ım ** Hani bizim sevdamız devirirdi dağları Hani bizim sevdamız eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız ** devirirdi dağları (Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız Ayrılığın adını anmazdım ** Rüyamda görsem de inanamazdım Benden çok sevene gitse yanmazdım Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım Ayrılığın adını anmazdım ** Rüyam da görsem de inanamazdım Benden çok sevene gitse yanmazdım Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım Hani bizim sevdamız devirirdi dağları ** Hani bizim sevdamız eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız devirirdi dağları ** (Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız Oof, of öyle sevdim öyle yandım ki şahidim Allah'ım Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi ** Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende, finalinle övün Hani bizim sevdamız devirirdi dağları ** Hani bizim sevdamız eritirdi buzları Böyle miydi andımız Neler oldu bize böyle be gece gözlüm Neden esti bu son rüzgar üstümüze Ses ver, ses ver n'olur ses ver