Hatıram Olsun Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Hatıram Olsun
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İnan şiir gözlüm
İnan gönül sözlüm
Sensiz bir dünyayı yaşamam
Yaşamam, yaşayamam
***
Elin ellerimde
Gözün gözlerimde
Bil ki yüreğimde sıcacık
Sıcacık bir sevgin var
***
Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem
Sitem sevgiden doğar
***
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun
Armağan olsun sana bu şarkı
Çal, benim için çal
Bu aşk için çal, bizim bu şarkı
***
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun
Armağan olsun sana bu şarkı
Çal, benim için çal
Bu aşk için çal, bizim bu şarkı
***
Eğer gideceksen
Veda edeceksen
Bitti diyeceksen
Canımı canımı alıpta git
***
Sensin tek umudum
Sensin mutluluğum
Seni canımdan çok
Seviyor, seviyor, seviyorum
***
Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem
Sitem sevgiden doğar
***
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun
Armağan olsun sana bu şarkı
Çal, benim için çal
Bu aşk için çal, bizim bu şarkı
***
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun
Armağan olsun sana bu şarkı
Çal, benim için çal
Bu aşk için çal, bizim bu şarkı
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