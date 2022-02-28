Bülent Ersoy

İnan şiir gözlüm İnan gönül sözlüm Sensiz bir dünyayı yaşamam Yaşamam, yaşayamam *** Elin ellerimde Gözün gözlerimde Bil ki yüreğimde sıcacık Sıcacık bir sevgin var *** Sende hatıralar var Sende mutluluklar var Sana sitem ettiysem Sitem sevgiden doğar *** Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir aşkı Al hatıram olsun Armağan olsun sana bu şarkı Çal, benim için çal Bu aşk için çal, bizim bu şarkı *** Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir aşkı Al hatıram olsun Armağan olsun sana bu şarkı Çal, benim için çal Bu aşk için çal, bizim bu şarkı *** Eğer gideceksen Veda edeceksen Bitti diyeceksen Canımı canımı alıpta git *** Sensin tek umudum Sensin mutluluğum Seni canımdan çok Seviyor, seviyor, seviyorum *** Sende hatıralar var Sende mutluluklar var Sana sitem ettiysem Sitem sevgiden doğar *** Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir aşkı Al hatıram olsun Armağan olsun sana bu şarkı Çal, benim için çal Bu aşk için çal, bizim bu şarkı *** Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir aşkı Al hatıram olsun Armağan olsun sana bu şarkı Çal, benim için çal Bu aşk için çal, bizim bu şarkı