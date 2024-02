Bir şüphe uğruna bitmesin bu aşk Bu son ağlayışım ikimiz için Bir şüphe uğruna bitmesin bu aşk Bu son ağlayışım ikimiz için ** Gitmeden son defa gözlerime bak Bu son ağlayışım ikimiz için Bu son yalvarışım ikimiz için Gitmeden son defa gözlerime bak ** Bu son ağlayışım ikimiz için Bu son yalvarışım ikimiz için Bu aşkı severek yaratmadık mı? Seninle ne günler yaşamadık mı? Of ** Bu aşkı severek yaratmadık mı? Seninle ne günler yaşamadık mı? Birlikte gülüp de ağlamadık mı? Bu son haykırışım ikimiz için ** Bu son ağlayışım ikimiz için Gel gitme aşkımız yarım kalmasın Seven gönlümüze hasret dolmasın Gel gitme aşkımız yarım kalmasın ** Seven gönlümüze hasret dolmasın Gel gitme pişmanlık bizi bulmasın Bu son ağlayışım ikimiz için Bu son yalvarışım ikimiz için ** Gel gitme pişmanlık bizi bulmasın Bu son ağlayışım ikimiz için Bu son haykırışım ikimiz için Bu aşkı severek yaratmadık mı? ** Seninle ne günler yaşamadık mı? Of Bu aşkı severek yaratmadık mı? Seninle ne günler yaşamadık mı? Birlikte gülüp de ağlamadık mı? ** Bu son haykırışım ikimiz için Bu son ağlayışım ikimiz için