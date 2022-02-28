Bülent Ersoy

Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın...