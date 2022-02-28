Bırak Beni Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Bırak Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Bırak Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bırak Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
Sana yazdım beni anlatan
Aşkımla dolu bu sözlerimi
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Olmayacak bir dua mıydı bu
Allah'ım bana reva mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek
Acıyla dolu bir aşk mıydı bu
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın...
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Bırak beni yeter aldattığın yeter
bırak beni deli ettin
artık çek git bu nasıl sevgi
sen kendine aşıksın
sen yalancısın
hatta sevişirken bile yabancısın
sen kimsin sen ne rahat insansın bırak
bırak benim için ne mümkün ayrılmak
ben ayrılamam sen beni bırak
bırak bırak
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Çok istedim, unutmak istedim esmer ellerini
Gözlerini, kokunu, yanık tenini
Bana dokunduğun anda hislerimi
Unutmadım oysa sen bir yalancısın
Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak
Bırak benim için ne mümkün ayrılmak
Ben ayrılamam sen beni bırak
Bırak…
Bırak…
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen