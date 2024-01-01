Bülent Ersoy

İçimdeki hisler isyan ederse Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse İçimdeki hisler isyan ederse Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse ** Ömrümün baharı kışa dönerse Ömrümün baharı kışa dönerse Ben böyle kadere isyan ederim, isyan ederim Ben böyle kadere isyan ederim, isyan ederim ** Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan ** Ben acı çekerken arkamdan gülen Ben acı çekerken arkamdan gülen Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim ** Çok sevdiğim deli gibi sevmezse Aşka benim gibi değer vermezse Çok sevdiğim deli gibi sevmezse Aşka benim gibi değer vermezse ** Yolunu beklerken bana gelmezse Yolunu beklerken bana gelmezse Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim ** Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan ** Ben acı çekerken arkamdan gülen Ben acı çekerken arkamdan gülen Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim