Bülent Ersoy

İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var ** Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum ** İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki ** Bana cehennemi aratmıyor İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere ** Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum ** İtirazım var bu dertli şansıma İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var, itirazım var İtirazım var değişmez yazıma ** İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine Talihin böylesine, itirazım var Yalan dolu gözlere ** Durulmamış sözlere Dost olmayan yüzlere İtirazım var Ben hep yenilmeye mahkum muyum? ** Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor ** Benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor