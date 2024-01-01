Itırazım Var Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Itırazım Var
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
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Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
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İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
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Bana cehennemi aratmıyor
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
**
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
**
İtirazım var bu dertli şansıma
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var, itirazım var
İtirazım var değişmez yazıma
**
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Talihin böylesine, itirazım var
Yalan dolu gözlere
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Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
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Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor
**
Benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor