İtirazım Var(Şiirli) Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
İtirazım Var(Şiirli)
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
***
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
***
Bana cehennemi aratmıyor
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu dertli şansıma
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var, itirazım var
***
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Talihin böylesine, itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
***
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor