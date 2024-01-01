Bülent Ersoy

İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki *** Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki *** Bana cehennemi aratmıyor İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu dertli şansıma İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var, itirazım var *** İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine Talihin böylesine, itirazım var *** Yalan dolu gözlere Durulmamış sözlere Dost olmayan yüzlere İtirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki *** Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor