Bülent Ersoy

Kadere Bak Özlesem de seni her an Ağlasam da olmaz duyan Beni sendenden ayrı koyan Kadere bak, kadere bak ** Beni senden ayrı koyan Kadere bak, kadere bak Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda Dertle doldum genç yaşımda ** Bin hatıra göz yaşımda Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak Ne çileler var başımda ** Kadere bak, kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak Bir gönlüm var hayal kuran ** Hasret oldum buram buram Beni yerden yere vuran Kadere bak, kadere bak Beni yerden yere vuran ** Kadere bak, kadere bak Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda Dertle doldum genç yaşımda ** Bin hatıra göz yaşımda Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak Ne çileler var başımda ** Kadere bak, kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile *** Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h çile bülbülüm Çi-l-e Allah

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır, Tadına doyum olmaz, Hangi gönül uslanır, ah, Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz yapamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür, İstersen ağlat beni, Bir gecenin koynundan, ah, Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim

Ömrümüzün Son Demi Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık

Dertleri Zevk Edindim Dertleri zevk edindim bende neşe ne arar Bende neşe ne arar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu gönlümden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Mâziden kalan her iz beni içten yaralar Beni içten yaralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar Elem dolu kalbimden gitmiyor Gitmiyor hâtıralar...

Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var, inan "Unuttum" deseydim yalan, yalan Yalan, billahi yalan ** "Unuttum" deseydim yalan, yalan Yalan, billahi yalan Hasretindir içimde hep alev, hep alev Hep alev alev yanıyor ** "Unuttum" deseydim yalan, yalan Yalan, billahi yalan, vallahi yalan

Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim? Aah, ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aah, boş yere mi verdim?

Çökertme Çökertme'den çıktım da Halilim aman başım selâmet Çökertme'den çıktım da Halilim aman başım selâmet Bitez de yalısına varmadan Halilim aman koptu kıyamet Bitez de yalısına varmadan Halilim aman koptu kıyamet Arkadaşım İbram Çavuş Allahına emanet Arkadaşım İbram Çavuş Allahına emanet Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası Gidelim gidelim Halilim Çökertme'ye varalım Gidelim gidelim Halilim Çökertme'ye varalım Kolcular gelirse Halilim nerelere gaçalım Kolcular gelirse Halilim nerelere gaçalım Teslim olmayalım Halilim aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halilim aman kurşun saçalım Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası Güvertede fezeriken aman kunduram kaydı Güvertede fezeriken aman kunduram kaydı Çakır gözlü Gülsümümü Çerkez kaymakam aldı Çakır gözlü Gülsümümü Çerkez kaymakam aldı Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası

Pişman Olur da Bir gün Pişman olur da bir gün Dönersen bana geri; Gönül kapım açıktır, Çalmadan gir içeri. ** Sana sevgiler sonsuz, Henüz geçmedi zaman. Gönül kapım açıktır, Çalmadan gir içeri.