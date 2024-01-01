Kaderim Herkesten Farklı Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Kaderim Herkesten Farklı
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Hepimiz doğarken bir doğmadık mı?
Hepimiz topraktan var olmadık mı?
Hayata ümitle bağlanmadık mı?
Neden benim kaderim herkesten farklı.
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Eller eğlenip gülerken ben ağlıyorum,
Izdırap içinde kahroluyorum,
Mutlu bir kul görürsem kıskanıyorum
Neden benim kaderim herkesten farklı.
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Aynı dünya değil mi yaşadığımız?
Aynı hava değil mi paylaştığımız?
İnsan diye doğduk, ne günahımız?
Neden benim kaderim herkesten farklı.