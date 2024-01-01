Bülent Ersoy

Hepimiz doğarken bir doğmadık mı? Hepimiz topraktan var olmadık mı? Hayata ümitle bağlanmadık mı? Neden benim kaderim herkesten farklı. ** Eller eğlenip gülerken ben ağlıyorum, Izdırap içinde kahroluyorum, Mutlu bir kul görürsem kıskanıyorum Neden benim kaderim herkesten farklı. ** Aynı dünya değil mi yaşadığımız? Aynı hava değil mi paylaştığımız? İnsan diye doğduk, ne günahımız? Neden benim kaderim herkesten farklı.