Kaderinden Kurtulan Var mı Bu Dünyada Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Kaderinden Kurtulan Var mı Bu Dünyada
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Kaderinden kurtulan var mı dünyada
Dertle arkadaş olmayan var mı hayatta
Yazımız yazılıyor tanrı katında
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
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Neşeli, şen olur insan yaşarken
Bazen keder dolup bıkar her şeyden
Emir büyük yerden, ne gelir elden
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
**
Kanayan bir yarayım dert pazarında
Yıllar yılı çırpındım aşk deryasında
Hep feleğe çattım boşu boşuna
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
**
Neşeli, şen olur insan yaşarken
Bazen keder dolup bıkar her şeyden
Emir büyük yerden, ne gelir elden
Kaderinden kurtulan var mı dünyada
Kaderinden kurtulan var mı dünyada