Bülent Ersoy

Kaderinden kurtulan var mı dünyada Dertle arkadaş olmayan var mı hayatta Yazımız yazılıyor tanrı katında Kaderinden kurtulan var mı dünyada Kaderinden kurtulan var mı dünyada ** Neşeli, şen olur insan yaşarken Bazen keder dolup bıkar her şeyden Emir büyük yerden, ne gelir elden Kaderinden kurtulan var mı dünyada Kaderinden kurtulan var mı dünyada ** Kanayan bir yarayım dert pazarında Yıllar yılı çırpındım aşk deryasında Hep feleğe çattım boşu boşuna Kaderinden kurtulan var mı dünyada Kaderinden kurtulan var mı dünyada ** Neşeli, şen olur insan yaşarken Bazen keder dolup bıkar her şeyden Emir büyük yerden, ne gelir elden Kaderinden kurtulan var mı dünyada Kaderinden kurtulan var mı dünyada