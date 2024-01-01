Bülent Ersoy

Karlı Kayın Karlı kayın ormanında Yürüyorum geceleyin Karlı kayın ormanında Yürüyorum geceleyin ** Efkarlıyım efkarlıyım Elini ver nerde elin? Efkarlıyım efkarlıyım Elini ver nerde elin? ** Yedi tepeli şehrimde Bıraktım gonca gülümü Yedi tepeli şehrimde Bıraktım gonca gülümü ** Ne ölümden korkmak ayıp Ne de düşünmek ölümü Ne ölümden korkmak ayıp Ne de düşünmek ölümü

Yoruldum Kar yağıyor yatağıma her gece Ateşini özlemekten yoruldum Kalbi düşman, gülüşü dost yüzlere yüzlere Gözyaşımı gizlemekten yoruldum Kalbi düşman, gülüşü dost yüzlere yüzlere Gözyaşımı gizlemekten yoruldum Hasret yoktur hasretimin üstüne Paslı hançer gibi saplı göğsüme Hasret yoktur hasretimin üstüne Paslı hancer gibi saplı göğsüme Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme Yollarını gözlemekten yoruldum Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme Yollarını gözlemekten yoruldum Bu hasretlik gelir miydi aklıma Dönüşünü beklemekten yoruldum Cehennemden ateş düştü bağrıma bağrıma Yüreğimi közlemekten yoruldum Cehennemden ateş düştü bağrıma bağrıma Yüreğimi közlemekten yoruldum Hasret yoktur hasretimin üstüne Paslı hançer gibi saplı göğsüme Hasret yoktur hasretimin üstüne Paslı hancer gibi saplı göğsüme Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme Yollarını gözlemekten yoruldum Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme Yollarını gözlemekten yoruldum Yorgunum çok yorgunum Yalnızım haha hep hep yalnızım Kimsesizim, çaresizim, dertliyim Hasretim, hasretim, hasretim, ah

Doğduğum Topraklardan Doğduğum topraklardan Koştuğum sokaklardan Benden çok uzaklardan Bir haber bekliyorum Hasreti çekenlerden Boynunu bükenlerden ** Sevmeyi bilenlerden Bir haber bekliyorum Elveda diyenlerden Unutup gidenlerden Uykumu bölenlerden Bir haber bekliyorum Gökteki bulutlardan Postada mektuplardan Sevdiğim tüm dostlardan Bir haber bekliyorum

Sorma Gitsin Öyle bir dert var ki bende, çektiğimi sorma gitsin Akşam vakti hangi yola, gece vakti hangi yola Baktığımı sorma gitsin Aradığın neydi söyle, hayal oldun birdenbire İstediğin neydi söyle, hayal oldun birdenbire Kaderime neden böyle çattığımı sorma gitsin vay... Yaşıyordum masal gibi, şimdi oldum dert sahibi Hasretinden bir sal gibi battığımı sorma gitsin Aradığın neydi söyle, hayal oldun birdenbire İstediğin neydi söyle, hayal oldun birdenbire Kaderime neden böyle çattığımı sorma gitsin vay

Maazallah O yakıcı bakışlar Kor gibi yanışlar Yıkılmış gönlüm, ne adaklar adar Boşuna kaçışlar ** Sel gibi yaşlar Çileli ömrümde doldu sayfalar E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur) Daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur) E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur) ** Hak yazarsa olur Hem kul hem de pul Bir de aşk çifte kavrulur Yananı görür Allah (Allah Allah) E görür inşallah (İnşallah) ** Çaresi yoktur maazallah Yananı görür Allah (Allah) E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah ** Yananı görür Allah (Allah) E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah ** E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur) Daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur) E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur) ** Hak yazarsa olur Hem kul hem de pul Bir de aşk çifte kavrulur Yananı görür Allah (Allah Allah) ** E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah Yananı görür Allah (Allah) E görür inşallah (İnşallah) ** Çaresi yoktur maazallah Yananı görür Allah (Allah Allah) E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah ** Yananı görür Allah (Allah) E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah Yananı görür Allah (Allah Allah) ** E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah Yananı görür Allah (Allah) E görür inşallah (İnşallah) Çaresi yoktur maazallah

Aşk Yetmiyor İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter ** Aşk yetmiyor, ah Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor ** İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor

Dünya Zalim Dünya zalim bir değirmen Geze geze öğrendim ben Hayat okul dert öğretmen Yaza çize öğrendim ben ** İçimdeki bu gurbet? Kurşun gibi bu hasret? Kalleşliği ihaneti Bil ki senden öğrendim ben ** Günah bana günah Günah sana günah Günah bize günah günah Bu dünyanın kopmuş ipi ** Belli değil sonu dibi Acıları tesbih gibi Çeke çeke öğrendim ben

Zalimin Zulmü Bu sevgiye düştüm nerden Kendimi unuttum ben Bu sevgiye düştüm nerden Kendimi unuttum ben Hayatımı sana verdim Gençliğim gitti elden Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun Saadet hiç belli olmaz Sevgilim mesut musun Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var

Kırmızı Gül Kırmızı gül demet demet Kırmızı gül demet demet Sevda değil bir alamet ** Anam neni yavrum nenni Sevda değil bir alamet Anam neni yavrum nenni

Uzun İnce Bir Yoldayım Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Bilmiyorum ne haldayim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Of, of, of, of Of ki of, of Dünyaya geldiğim anda Yürüdüğüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Yürüyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Report a problem