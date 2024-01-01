Bülent Ersoy

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Kırmızı gül demet demet
Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet
**
Anam neni yavrum nenni
Sevda değil bir alamet
Anam neni yavrum nenni
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Kar yağıyor yatağıma her gece
Ateşini özlemekten yoruldum
Kalbi düşman, gülüşü dost yüzlere yüzlere
Gözyaşımı gizlemekten yoruldum
Kalbi düşman, gülüşü dost yüzlere yüzlere
Gözyaşımı gizlemekten yoruldum
Hasret yoktur hasretimin üstüne
Paslı hançer gibi saplı göğsüme
Hasret yoktur hasretimin üstüne
Paslı hancer gibi saplı göğsüme
Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme
Yollarını gözlemekten yoruldum
Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme
Yollarını gözlemekten yoruldum
Bu hasretlik gelir miydi aklıma
Dönüşünü beklemekten yoruldum
Cehennemden ateş düştü bağrıma bağrıma
Yüreğimi közlemekten yoruldum
Cehennemden ateş düştü bağrıma bağrıma
Yüreğimi közlemekten yoruldum
Hasret yoktur hasretimin üstüne
Paslı hançer gibi saplı göğsüme
Hasret yoktur hasretimin üstüne
Paslı hancer gibi saplı göğsüme
Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme
Yollarını gözlemekten yoruldum
Koca şehir yıkılıyor üstüme üstüme
Yollarını gözlemekten yoruldum
Yorgunum çok yorgunum
Yalnızım haha hep hep yalnızım
Kimsesizim, çaresizim, dertliyim
Hasretim, hasretim, hasretim, ah
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Doğduğum topraklardan
Koştuğum sokaklardan
Benden çok uzaklardan
Bir haber bekliyorum
Hasreti çekenlerden
Boynunu bükenlerden
**
Sevmeyi bilenlerden
Bir haber bekliyorum
Elveda diyenlerden
Unutup gidenlerden
Uykumu bölenlerden
Bir haber bekliyorum
Gökteki bulutlardan
Postada mektuplardan
Sevdiğim tüm dostlardan
Bir haber bekliyorum
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Öyle bir dert var ki bende, çektiğimi sorma gitsin
Akşam vakti hangi yola, gece vakti hangi yola
Baktığımı sorma gitsin
Aradığın neydi söyle, hayal oldun birdenbire
İstediğin neydi söyle, hayal oldun birdenbire
Kaderime neden böyle çattığımı sorma gitsin vay...
Yaşıyordum masal gibi, şimdi oldum dert sahibi
Hasretinden bir sal gibi battığımı sorma gitsin
Aradığın neydi söyle, hayal oldun birdenbire
İstediğin neydi söyle, hayal oldun birdenbire
Kaderime neden böyle çattığımı sorma gitsin vay
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-
O yakıcı bakışlar
Kor gibi yanışlar
Yıkılmış gönlüm, ne adaklar adar
Boşuna kaçışlar
**
Sel gibi yaşlar
Çileli ömrümde doldu sayfalar
E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur)
Daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur)
E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur)
**
Hak yazarsa olur
Hem kul hem de pul
Bir de aşk çifte kavrulur
Yananı görür Allah (Allah Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
**
Çaresi yoktur maazallah
Yananı görür Allah (Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
**
Yananı görür Allah (Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
**
E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur)
Daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur)
E daha dur, daha dur (Daha dur, daha dur)
**
Hak yazarsa olur
Hem kul hem de pul
Bir de aşk çifte kavrulur
Yananı görür Allah (Allah Allah)
**
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
Yananı görür Allah (Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
**
Çaresi yoktur maazallah
Yananı görür Allah (Allah Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
**
Yananı görür Allah (Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
Yananı görür Allah (Allah Allah)
**
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
Yananı görür Allah (Allah)
E görür inşallah (İnşallah)
Çaresi yoktur maazallah
-
İlk gecenin aşk kokusu dağıldı
Yüreğim bu gece senden geçiyor
Oysa sende sönecek sanırdım
Güneşin tutulmaz yedi renk alevi
**
Ne yazık yanıldım
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
**
Aşk yetmiyor, ah
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor
**
İlk gecenin aşk kokusu dağıldı
Yüreğim bu gece senden geçiyor
Oysa sende sönecek sanırdım
Güneşin tutulmaz yedi renk alevi
**
Ne yazık yanıldım
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor
-
Dünya zalim bir değirmen
Geze geze öğrendim ben
Hayat okul dert öğretmen
Yaza çize öğrendim ben
**
İçimdeki bu gurbet?
Kurşun gibi bu hasret?
Kalleşliği ihaneti
Bil ki senden öğrendim ben
**
Günah bana günah
Günah sana günah
Günah bize günah günah
Bu dünyanın kopmuş ipi
**
Belli değil sonu dibi
Acıları tesbih gibi
Çeke çeke öğrendim ben
-
Bu sevgiye düştüm nerden
Kendimi unuttum ben
Bu sevgiye düştüm nerden
Kendimi unuttum ben
Hayatımı sana verdim
Gençliğim gitti elden
Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
Daha benden ayrılmadan
Başka sevgili buldun
Daha benden ayrılmadan
Başka sevgili buldun
Saadet hiç belli olmaz
Sevgilim mesut musun
Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
-
Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
**
Efkarlıyım efkarlıyım
Elini ver nerde elin?
Efkarlıyım efkarlıyım
Elini ver nerde elin?
**
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
**
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
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Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldayim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Vay
Bilmiyorum ne haldayim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Vay
Of, of, of, of
Of ki of, of
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüğüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Yürüyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Vay
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Vay
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Dağlar dağımdır benim
Dağlar dağımdır benim
Dert ortağımdır benim
Gam ortağımdır benim
**
Söyletmeyin ağlarım
Söyletmeyin ağlarım
Dertli çağımdır benim
Yaman çağımdır benim
**
Oy dağlar, dağlar, dağlar
Oy dağlar, dağlar, dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
**
Oy dağlar, dağlar, dağlar
Oy dağlar, dağlar, dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
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Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
**
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim