Bülent Ersoy

Eğer ölürsem buralarda Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda Eğer ölürsem buralarda Vasiyetimdir, beni götürsünler doğduğum topraklara ** Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar ** Of, of, of, of, of Eğer ölürsem buralarda Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda Eğer ölürsem buralarda ** Vasiyetimdir, beni götürsünler doğduğum topraklara Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar ** Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar Aman, ey Aman Garip kaldım gurbet elde vallahi su verenim yoktur ** Anam, anam, anam oy Aman anam, oy, oy, anam oy (Baş ucumda) of, of (biten yediverenleri âşıklar koklasınlar