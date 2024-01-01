Köyümün Yağmurları Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Köyümün Yağmurları
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Eğer ölürsem buralarda
Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda
Eğer ölürsem buralarda
Vasiyetimdir, beni götürsünler doğduğum topraklara
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Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar
Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar
Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar
Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar
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Of, of, of, of, of
Eğer ölürsem buralarda
Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda
Eğer ölürsem buralarda
**
Vasiyetimdir, beni götürsünler doğduğum topraklara
Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar
Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar
Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar
**
Baş ucumda biten yediverenleri âşıklar koklasınlar
Aman, ey Aman
Garip kaldım gurbet elde vallahi su verenim yoktur
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Anam, anam, anam oy
Aman anam, oy, oy, anam oy
(Baş ucumda) of, of (biten yediverenleri âşıklar koklasınlar