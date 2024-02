Bülent Ersoy

İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter ** Aşk yetmiyor, ah Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor ** İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor

Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Bilmiyorum ne haldayim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Of, of, of, of Of ki of, of Dünyaya geldiğim anda Yürüdüğüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Yürüyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay