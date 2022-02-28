Bülent Ersoy

Mahşeri Yaşıyorum Hiç kimse silmiyor akan yaşımı Dostlarım tutmuyor neden yasımı? Hiç kimse silmiyor akan yaşımı Dostlarım tutmuyor neden yasımı? *** 1000 misli ödedim günahlarımı Mahşeri dünyada yaşıyorum ben 1000 misli ödedim günahlarımı Mahşeri dünyada yaşıyorum ben *** Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? *** Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben *** Sanki yabancıyım ben bu alemde Mutluluk bir diken oldu dilimde Sanki yabancıyım ben bu alemde Mutluluk bir diken oldu dilimde *** Yaralı yüreğim kaldı elimde Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Yaralı yüreğim kaldı elimde Mahşeri dünyada yaşıyorum ben *** Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? *** Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben

Beddua Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün Gönlüne eş olsun dert ile hüzün Huzura ermesin benliğin, özün Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın Eşinden, dostundan hep ah alasın Cennetten kovulan tek kul olasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi *** Yıllardır hep ağladım Şu gönlüm güldürmedi Yıllardır hep ağladım Şu gönlüm güldürmedi *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye ah *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye, çile

Geceler Zûlmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşünceye salan geceler Ufukta beliren ilk ışık ile Beni düşünceye salan geceler Geceler geceler âh geceler *** Yeter yeter artık çektiğim çile Nedâmet hissiniz gelmez mi dile Ufukta beliren son ışık ile Ağaran saçımı yolan geceler