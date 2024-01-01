Mahşeri Yaşıyorum Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Mahşeri Yaşıyorum
Tüm Şarkıları
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Hiç kimse silmiyor akan yaşımı
Dostlarım tutmuyor neden yasımı?
Hiç kimse silmiyor akan yaşımı
Dostlarım tutmuyor neden yasımı?
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1000 misli ödedim günahlarımı
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
1000 misli ödedim günahlarımı
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
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Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
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Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
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Sanki yabancıyım ben bu alemde
Mutluluk bir diken oldu dilimde
Sanki yabancıyım ben bu alemde
Mutluluk bir diken oldu dilimde
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Yaralı yüreğim kaldı elimde
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Yaralı yüreğim kaldı elimde
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
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Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
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Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben