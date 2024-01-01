Bülent Ersoy

Hiç kimse silmiyor akan yaşımı Dostlarım tutmuyor neden yasımı? Hiç kimse silmiyor akan yaşımı Dostlarım tutmuyor neden yasımı? ** 1000 misli ödedim günahlarımı Mahşeri dünyada yaşıyorum ben 1000 misli ödedim günahlarımı Mahşeri dünyada yaşıyorum ben ** Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? ** Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben ** Sanki yabancıyım ben bu alemde Mutluluk bir diken oldu dilimde Sanki yabancıyım ben bu alemde Mutluluk bir diken oldu dilimde ** Yaralı yüreğim kaldı elimde Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Yaralı yüreğim kaldı elimde Mahşeri dünyada yaşıyorum ben ** Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? ** Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben